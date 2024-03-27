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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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    А меня удивляет, что каждая прошмандовка почему-то считает необходимым широко оповещать общественность о своем мнении...«Их мало убили! П...
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«Их мало убили! Пол - Москвы нужно вырезать, чтобы мы удовлетворились!»: Возрастной стримерше из города Грязи осточертели новости о «Крокус Холле»

«Их мало убили! Пол - Москвы нужно вырезать, чтобы мы удовлетворились!»: Возрастной стримерше из города Грязи осточертели новости о «Крокус Холле»

Как говорится - сколько людей, столько и мнений, правда эти мнения должны быть людскими. Возрастная стримерша из города Грязи Липецкой области пришла в настоящее бешенство из-за обилия новостей о теракте в Москве и она высказала сожаление, что террористами было убито так мало ненавистных ей москвичей.

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Комментарии
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Владимир Козлов
Я думаю санитаров в госпиталях не хватает. Может быть заодно и состраданию научились.
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2 час.
Нина Грекова
Господи ... сколько же у нас &quot;дерьма&quot; в России...
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2 час.
SY
Svetlana Yamashkina
А меня удивляет, что каждая прошмандовка почему-то считает необходимым широко оповещать общественность о своем мнении по любому вопросу, не довольствуясь шипением и сплетнями у себя на кухне с себе подобными.  И печальный опыт других болтунов этих идиоток ничему не учит - они продолжают трепаться и подбирать себе с пола статьи.
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28 мин.

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