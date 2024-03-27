«Их мало убили! Пол - Москвы нужно вырезать, чтобы мы удовлетворились!»: Возрастной стримерше из города Грязи осточертели новости о «Крокус Холле»

Как говорится - сколько людей, столько и мнений, правда эти мнения должны быть людскими. Возрастная стримерша из города Грязи Липецкой области пришла в настоящее бешенство из-за обилия новостей о теракте в Москве и она высказала сожаление, что террористами было убито так мало ненавистных ей москвичей.
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