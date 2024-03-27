«Их мало убили! Пол - Москвы нужно вырезать, чтобы мы удовлетворились!»: Возрастной стримерше из города Грязи осточертели новости о «Крокус Холле»

SY

Svetlana Yamashkina

А меня удивляет, что каждая прошмандовка почему-то считает необходимым широко оповещать общественность о своем мнении по любому вопросу, не довольствуясь шипением и сплетнями у себя на кухне с себе подобными. И печальный опыт других болтунов этих идиоток ничему не учит - они продолжают трепаться и подбирать себе с пола статьи.