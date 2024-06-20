В США расценивают бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного как наиболее подходящую кандидатуру на замену Владимиру Зеленскому, чьи президентские полномочия истекли 20 мая, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.