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СВР: США считают Залужного подходящей заменой Зеленскому

СВР: США считают Залужного подходящей заменой Зеленскому

В США расценивают бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного как наиболее подходящую кандидатуру на замену Владимиру Зеленскому, чьи президентские полномочия истекли 20 мая, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

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