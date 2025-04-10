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Министр обороны США восстановил контроль над Панамским каналом

Министр обороны США восстановил контроль над Панамским каналом

Шон Парнелл, представитель Минобороны США, разместил верифицированный пост на платформе Х. Он поделился заявлением шефа Пентагона Пита Хегсета, касающимся восстановления контроля над Панамским каналом от китайского влияния.

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