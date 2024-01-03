Харьковские власти сообщили о повреждении промзоны после серии взрывов

Пять взрывов прогремели в Харьковской области на Украине, повреждения получила промышленная зона. Об этом заявил начальник Липецкой сельской военной администрации региона Алексей Слабченко, сообщил телеканал «Общественное».
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