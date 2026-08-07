Семейная пара из Москвы попала в секту у подножья Эльбруса

Семейной паре из Москвы предложили бесплатное восхождение на Эльбрус в обмен на волонтерскую работу. По словам супругов, организатор не обеспечил нормальные условия проживания, а также ограничивал общение и вводил необычные практики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии