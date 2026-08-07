Политика как он...
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Политика как она есть

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Семейная пара из Москвы попала в секту у подножья Эльбруса

Семейная пара из Москвы попала в секту у подножья Эльбруса

Семейной паре из Москвы предложили бесплатное восхождение на Эльбрус в обмен на волонтерскую работу. По словам супругов, организатор не обеспечил нормальные условия проживания, а также ограничивал общение и вводил необычные практики.

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