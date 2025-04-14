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Трамп заберет у Украины «трубу», чтобы ею же лупить Зеленского, когда тот будет артачиться

Трамп заберет у Украины «трубу», чтобы ею же лупить Зеленского, когда тот будет артачиться

Американцы хотят контролировать газовые потоки из России в Европу Дмитрий Родионов Фото: ZumaTASS Материал комментируют: Александр Фролов Всеволод Шимов США потребовали от Киева передать под американский контроль газопровод, идущий через украинскую территорию в Европу, утверждает Reuters со ссылкой на источник.

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