Трамп заберет у Украины «трубу», чтобы ею же лупить Зеленского, когда тот будет артачиться

Американцы хотят контролировать газовые потоки из России в Европу Дмитрий Родионов Фото: ZumaTASS Материал комментируют: Александр Фролов Всеволод Шимов США потребовали от Киева передать под американский контроль газопровод, идущий через украинскую территорию в Европу, утверждает Reuters со ссылкой на источник.