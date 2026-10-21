Михаил Галустян подробно рассказал о своих отношениях с Владимиром Зеленским. Известный российский комик сообщил, что уже 12 лет не общается с украинским экс-коллегой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Москве завершил...
- Лукашенко допусти...
- Второй участник а...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым