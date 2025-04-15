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Родительская ответственность и честь защитника Отечества: почему Верховный суд отказал в выплатах отцу погибшего на СВО солдата

Родительская ответственность и честь защитника Отечества: почему Верховный суд отказал в выплатах отцу погибшего на СВО солдата

Родительская ответственность и честь защитника Отечества: почему Верховный суд отказал в выплатах отцу погибшего на СВО солдата Ирина ВальковаВерховный суд России поставил точку в деле, которое вызвало широкий общественный резонанс: родители, недобросовестно исполнявшие свои обязанности в воспитании ребёнка, не могут претендовать на компенсации за его гибель на фронте.

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