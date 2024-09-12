Трамп заявил, что не будет участвовать в новых дебатах против Харрис

Бывший президент США и кандидат на новый срок от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что более не будет проводить нового раунда предвыборных дебатов с Камалой Харрис - своим оппонентом от демократов.
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