Дөньядагы иң озын һәм иң кыска буйлы ике хатын-кыз очрашкан

Лондонда дөньядагы иң озын буйлы һәм иң кыска буйлы хатын-кыз очрашкан. Төрек веб-дизайнеры һәм Һиндстаннан актриса-блогер чәй эчә-эчә гәпләшкән, дип яза «Guinness World Records» сайтына сылтама белән «Российская газета».
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