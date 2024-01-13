Власти ФРГ планируют отправить в Красное море фрегат для перехвата ракет и беспилотников йеменских повстанцев

Правительство Германии планирует 1 февраля в рамках военно-морской операции Евросоюза отправить в акваторию Красного моря фрегат "Гессен", а также задействовать свои вооруженные силы для перехвата запускаемых йеменскими хуситами ракет и беспилотников.