Власти ФРГ планируют отправить в Красное море фрегат для перехвата ракет и беспилотников йеменских повстанцев

Правительство Германии планирует 1 февраля в рамках военно-морской операции Евросоюза отправить в акваторию Красного моря фрегат "Гессен", а также задействовать свои вооруженные силы для перехвата запускаемых йеменскими хуситами ракет и беспилотников.
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