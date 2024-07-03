Пленный боец ВСУ заявил о невозможности сбежать от насильственной мобилизации

Украинские мужчины из-за принимаемых в стране законов практически не могут уйти от насильственной мобилизации и отправки на передовую, заявил пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Ольховой.
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