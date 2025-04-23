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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава федерации Новосибирской области: «Комментировать обвинения в адрес Медовикова не могу, для этого есть следственные органы. Если он виноват, рассмотрим этот вопрос»

Ранее Татьяна Антонова, мать 12-летней фигуристки Дарьи Антоновой, обвинила Константина Медовикова в сексуальных домогательствах к ее дочери.

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