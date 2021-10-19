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Десять квартир в Москве разыграют среди вакцинированных

Десять квартир в Москве разыграют среди вакцинированных

Для участия в лотерее необходимо сделать прививку с 18 октября по 21 ноября.фото: pixabay.com Жители Москвы, которые сделают прививки от коронавируса нового типа в период с 18 октября по 21 ноября, смогут принять участие в розыгрыше десяти квартир.

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