США скоро придумают, как выйти из украинского конфликта - Константинов

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что уже к концу этого года власти США будут вынуждены провести ревизию конфликта на Украине и сформируют стратегию выхода из него, передает РИА Новости"Отношение Трампа к конфликту сформировано, он понял, что ему это не нужно.