Обновляемые в конце следующего года наушники Apple AirPods Max будут довольствоваться старым чипом H1

Колумнист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) уже отмечал на прошлой неделе, что в ближайшие пару лет компания Apple обновит семейства наушников, которые выпускает, но об изменениях характеристик самых крупных из них — AirPods Max, сообщил весьма скупо.