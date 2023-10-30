Обновляемые в конце следующего года наушники Apple AirPods Max будут довольствоваться старым чипом H1

Колумнист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) уже отмечал на прошлой неделе, что в ближайшие пару лет компания Apple обновит семейства наушников, которые выпускает, но об изменениях характеристик самых крупных из них — AirPods Max, сообщил весьма скупо.
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