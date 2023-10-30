Мировое обозрение
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

158 подписчиков

Обновляемые в конце следующего года наушники Apple AirPods Max будут довольствоваться старым чипом H1

Обновляемые в конце следующего года наушники Apple AirPods Max будут довольствоваться старым чипом H1

Колумнист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) уже отмечал на прошлой неделе, что в ближайшие пару лет компания Apple обновит семейства наушников, которые выпускает, но об изменениях характеристик самых крупных из них — AirPods Max, сообщил весьма скупо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх