Замглавы МИД России посетил Южную Корею и обсудил ситуацию на Украине

Заместитель главы МИД России Андрей Руденко посетил Сеул, где встретился с южнокорейскими дипломатами, в том числе с замминистра иностранных дел Чон Бён Воном, а также спецпредставителем Южной Кореи по КНДР Ким Гоном.
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