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Филиппо призвал Трампа отменить предыдущие решения США по Украине

Филиппо призвал Трампа отменить предыдущие решения США по Украине

Политический деятель из Франции Флориан Филиппо обратился к победителю президентской гонки Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу с призывом решиться на отмену тех связанных с Киевом шагов, которые были предприняты действующими властями державы.

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