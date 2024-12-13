Политический деятель из Франции Флориан Филиппо обратился к победителю президентской гонки Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу с призывом решиться на отмену тех связанных с Киевом шагов, которые были предприняты действующими властями державы.
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