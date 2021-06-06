Плющев о Канаде: «Проигрыш чемпионам никак не может оправдать Россию. Изначально не стоило обращать внимание на их подбор игроков»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мыслями о победе сборной Канады на ЧМ-2021. «Глядя на то, как начали турнир канадцы, вряд ли кто-то мог назвать их будущими чемпионами мира.
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