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Плющев о Канаде: «Проигрыш чемпионам никак не может оправдать Россию. Изначально не стоило обращать внимание на их подбор игроков»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мыслями о победе сборной Канады на ЧМ-2021. «Глядя на то, как начали турнир канадцы, вряд ли кто-то мог назвать их будущими чемпионами мира.

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