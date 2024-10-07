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Россияне стали чаще покупать растворимый кофе в пакетиках

Спрос на растворимый кофе в пакетиках среди россиян увеличился на 10% в этом году. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.

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