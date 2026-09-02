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Ростех

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Александр Ганичев: создатель реактивных залповых систем. Продолжение

Александр Ганичев: создатель реактивных залповых систем. Продолжение

Продолжение. Начало здесь  Фото: НПО «СПЛАВ» «Ураган»: следующий шаг в развитии РСЗО После успешного завершения разработки «Града» Александр Никитович продолжал работать над развитием этой системы.

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