SciAdv: мобильное приложение выявляет туберкулез по звуку кашля с точностью 82%

Международная группа ученых из Вашингтонского университета в Сиэтле (США) и Центра исследований респираторных заболеваний в Найроби (Кения) создала приложение для мобильных устройств, позволяющее диагностировать туберкулез.
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