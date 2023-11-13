Песков: в графике Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами сообщил, что у главы российского государства пока нет в графике разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, но все может быстро измениться.
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