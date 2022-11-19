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NI назвал главным страхом Киева сделку России и США после выборов президента в 2024 году

NI назвал главным страхом Киева сделку России и США после выборов президента в 2024 году

Киевский режим сильно напуган возможным получением власти в Соединённых Штатах на грядущих президентских выборах, которые будут проведены в 2024 году, политика, готового выступать за необходимость переговорного процесса с Российской Федерацией.

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