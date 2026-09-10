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Газета.ру

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Аршавин назвал Мусаева лучшим тренером РПЛ в июле-августе

Аршавин назвал Мусаева лучшим тренером РПЛ в июле-августе

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин назвал главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева лучшим тренером Российской премьер-лиги по итогам июля и августа.

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