В России резко выросли расценки на новогодние корпоративы

АЛ

Александр Лепаев

в России с ценами полный бардак. за ими никто не следит и никому это не нужно. бензин растет непомерными темпами. правительству это вообще не нужно. лекарство подорожало на 100 и более процентов. так же никому не нужно. продукты начиная с рыбы. рыба действительно со старика с невода золотая. говорят мало словили а за бугор сотнями тон отправляют. вообще запретить за рубеж отправлять. она должна оставаться в России. а это никому не нужно ведь нет в стране хозяина который заботился о благополучии собственного народа.пенсии и зарплаты выживать скоро не получится. нужно будет брать вилы и отстаивать свое существование.идет война а кому то нажива. этих уродов и нужно истреблять как врагов. или опять приходят девяностые, то бандиты грабили а сейчас государство в особо крупных масштабах.