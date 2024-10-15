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В России резко выросли расценки на новогодние корпоративы

В России резко выросли расценки на новогодние корпоративы

Цены на новогодние корпоративы за год выросли сразу на 30%.Дефицит ведущих и увеличение гонораров звезд за год повысили среднюю стоимость новогоднего корпоратива сразу на 30%.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лепаев
в России с ценами полный бардак. за ими никто не следит и никому это не нужно. бензин растет непомерными темпами. правительству это вообще не нужно. лекарство подорожало на 100 и более процентов. так же никому не нужно. продукты начиная с рыбы. рыба действительно со старика с невода золотая. говорят мало словили а за бугор сотнями тон отправляют. вообще запретить за рубеж отправлять. она должна оставаться в России. а это никому не нужно ведь нет в стране хозяина который заботился о благополучии собственного народа.пенсии и зарплаты выживать скоро не получится. нужно будет брать вилы    и отстаивать свое существование.идет война а кому то нажива. этих уродов и нужно истреблять как врагов. или опять приходят девяностые, то бандиты грабили а сейчас государство в особо крупных масштабах.
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