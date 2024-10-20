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Погода на новых территориях России

Погода на новых территориях России

Погода на новых территориях России. • Херсон: +11°, облачно• Геническ: +9°, дождь• Скадовск: +11°, облачно• Запорожье: +10°, пасмурно• Мелитополь: +8°, дождь• Бердянск: +10°, дождь• Донецк: +7°, дождь• Мариуполь: +9°, дождь• Луганск: +7°, дождь• Северодонецк: +7°, дождь.

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