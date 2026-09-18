"Гангстерленд" вернулся со вторым сезоном с Томом Харди в главной роли

Премьерный эпизод уже можно посмотреть. Из запланированных 10 серий пока вышла лишь одна. "Гангстерленд" рассказывает о двух криминальных семьях Лондона, Харриган и Стивенсон, которые ведут борьбу за влияние, избегая открытой конфронтации.