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Кто ушел из шоу «Титаны» в 2 выпуске: Литвин сказал, что боится Адель Вейгель

Кто ушел из шоу «Титаны» в 2 выпуске: Литвин сказал, что боится Адель Вейгель

В первом же выпуске 4-го сезона шоу «Титаны» выбыло сразу 11 игроков. Темп взят серьезный, смогут ли участники удержаться дальше? 20 сентября 2026 года телеканал ТНТ представил вторую серию четвёртого сезона шоу «Титаны» — масштабного проекта, где звёзды эстрады и профессиональные спортсмены соревнуются между собой и проверяют пределы своих возможностей, выполняя задания, сгенерированные искусственным интеллектом.

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