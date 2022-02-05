Акции Take-Two выросли после новости о работе над новой версией GTA

Акции американского издателя Take-Two Interactive выросли в цене, после того как дочерняя компания-разработчик Rockstar объявила о работе над новым криминальным боевиком из серии Grand Theft Auto (GTA), 5 февраля следует из информации биржи NASDAQ.
Акции американского издателя Take-Two Interactive выросли в цене, после того как дочерняя компания-разработчик Rockstar объявила о работе над новым криминальным боевиком из серии Grand Theft Auto (GTA), 5 февраля следует из информации биржи NASDAQ.
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