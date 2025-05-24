Есть еще порох в пороховницах Заместитель командующего «Барс-Крым» с позывным «Самвел» в интервью Вести Крым рассказал о сослуживцах, с которыми плечом к плечу обеспечивает безопасность родного полуострова.
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