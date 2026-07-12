Русофоб Навроцкий придумал «аргумент»: сравнил головорезов-бандеровцев с русскими «оккупантами»

Польша не забудет о событиях Волынской резни и не смирится с чествованием нацистов на Украине. Об этом на мероприятии, посвященном 83-й годовщине Волынской резни заявил президент Польши Кароль Навроцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».