Слово и дело

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Лавров объявил между журналистами «яичный бой» и принял символический подарок

Лавров объявил между журналистами «яичный бой» и принял символический подарок

Глава МИД РФ Сергей Лавров вместе со своей делегацией отправился в Латинскую Америку. На борту самолета министр в шутку предложил журналистам устроить «яичный бой» в честь светлого праздника Пасхи.

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