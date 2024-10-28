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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Георгиев остался в запасе «Колорадо» в 4-м матче подряд. У Аннунена 4 победы при 92,6% сэйвов и 8 пропущенных шайбах – из них 4 от «Оттавы» в 3-м периоде

Вратарь «Эвеланш» был сменщиком Юстуса Аннунена в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:4). 24-летний финн отразил 26 из 30 бросков, пропустив все шайбы в третьем периоде.

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