Эриксен успешно перенес операцию на сердце

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен перенес операцию на сердце. Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен, который в матче Евро-2020 против Финляндии потерял сознание, успешно перенес операцию на сердце, передает Gazzetta dello Sport.