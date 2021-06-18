ПЛЕЙМЕЙКЕР

26 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Стиопич
    Украина проиграла, но проиграла команде выше них классом и не позорно - сражалась, как могла!Андрей Червиченко...
  • Strannik Weid
    Это было ожидаемо, хотя украинцы показали хорошую игру.Сборная Англии сы...
  • Ирина Серафимова (Микова)
    Тактаров присваивает президенту России свои не очень высокие побужденияОлег Тактаров: На...

Эриксен успешно перенес операцию на сердце

Эриксен успешно перенес операцию на сердце

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен перенес операцию на сердце.  Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен, который в матче Евро-2020 против Финляндии потерял сознание, успешно перенес операцию на сердце, передает Gazzetta dello Sport.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх