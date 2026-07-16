Происшествия
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Происшествия

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В Якутии окончено расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве под предлогом изготовления и продажи мебели

Следователем ОМВД России по Мирнинскому району завершено расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

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