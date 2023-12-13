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Концерт «Happy New Year – Хоровой карнавал» пройдет в Алматы

Концерт «Happy New Year – Хоровой карнавал» пройдет в Алматы

21 декабря 2023 года в 19:00 часов в большом зале Казахской государственной филармонии имени Жамбыла при участии Государственной хоровой капеллы имени Байкадамова состоится концерт «Happy New Year – Хоровой карнавал», передает inAlmaty.

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