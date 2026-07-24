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Фигуранту дела об убийстве главы «АрБата» грозит 24 года лишения свободы

Фигуранту дела об убийстве главы «АрБата» грозит 24 года лишения свободы

Гособвинение просит суд приговорить к 24 годам заключения Ваража Манукяна (физическое лицо, внесенное в России в перечень террористов и экстремистов), причастного к убийству создателя добровольческого батальона «АрБат», президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна.

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