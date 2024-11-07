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Поклонская призвала извлечь урок из насилия в интересах народа

Поклонская призвала извлечь урок из насилия в интересах народа

Советник Генпрокурора, экс-прокурор Крыма, бывшая депутат Госдумы Наталья Поклонская процитировала слова сооснователя и первого лидера СССР Владимира Ленина о насилии ради народа и призвала извлечь урок из ошибок прошлого.

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