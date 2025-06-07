Стабильные монеты могут усилить зависимость от госдолга США — законопроект изменит правила игры

В США обсуждается законопроект, который может серьёзно повлиять на рынок стейблкоинов. Предлагаемые изменения обязывают эмитентов цифровых валют, таких как Tether, обеспечивать свои токены исключительно ликвидными активами — в частности, долларами США и государственными облигациями.
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