Стабильные монеты могут усилить зависимость от госдолга США — законопроект изменит правила игры

В США обсуждается законопроект, который может серьёзно повлиять на рынок стейблкоинов. Предлагаемые изменения обязывают эмитентов цифровых валют, таких как Tether, обеспечивать свои токены исключительно ликвидными активами — в частности, долларами США и государственными облигациями.