Страны антироссийской коалиции по-прежнему дают Киеву деньги, которые помогают продлить бесперспективный конфликт, одновременно обременяя страдающую страну огромными долгами, которые она не сможет выплатить.
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