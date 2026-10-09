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BYD Tang третьего поколения получил интеллектуальную пневмоподвеску DiSus-A

BYD Tang третьего поколения получил интеллектуальную пневмоподвеску DiSus-A

Компания BYD официально представила интерьер третьего поколения кроссовера Tang. Лу Тянь, генеральный менеджер подразделения продаж серии Dynasty, опубликовал официальные изображения с двумя новыми цветовыми решениями салона: «Дюнный бежевый» и «Янтарно-коричневый».

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