Заворотнюк о том, зачем Полищук пришла на площадку «Моей прекрасной няни» перед смертью: «Она вернулась!»

Актриса Любовь Полищук поражала своей трудолюбивостью и отдачей сцене. Она настолько сильно любила профессию, что смогла отказаться от нее даже в последние дни своей жизни, когда окружающие советовали ей концентрироваться на лечении болезни и больше отдыхать.