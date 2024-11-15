Ученые исследуют процесс обрушения берега Херсонеса для его сдерживания

Мониторинг прибрежной зоны, который в перспективе поможет создать проект по сохранению береговой линии Херсонеса, уже несколько лет ведут ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) совместно с коллегами из Санкт-Петербургского горного университета и сотрудниками музея-заповедника «Херсонес Таврический», 15 ноября сообщает пресс-служба СевГУ.