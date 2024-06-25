В Западной Сибири зафиксирована сильнейшая за последние 50 лет жара

Аномальная жара в регионах Западной Сибири побила температурные рекорды 1970-1980-х годов в ряде районов Новосибирской, Кемеровской областей, в Алтайском крае и Республике Алтай, передает ТАСС со ссылкой на начальника службы метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталью Кичанову.