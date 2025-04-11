Проститутки Японии XIX века

В Стране Восходящего Солнца с давних времен во множестве существовали и профессиональные куртизанки-гейши, и проститутки-ойран, отношения с которыми строились на чисто коммерческой основе: «платишь деньги — получаешь секс».
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