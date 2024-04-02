В минувшем марте в Нижегородской области пропадали 95 человек. Большинство из них уже дома.В Нижегородской области в марте пропали 95 человек, сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтёр" в социальной сети.
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