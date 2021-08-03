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Le Figaro: во Франции подсчитали побочные эффекты вакцин против ковида

Le Figaro: во Франции подсчитали побочные эффекты вакцин против ковида

Французское Национальное агентство лекарственных средств проанализировало побочные эффекты после применения вакцин от COVID-19 в стране, сообщает Le Figaro.

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