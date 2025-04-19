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Аоследний сигнал от Трампа: России обещают признание Крыма, но европейцы – против

Аоследний сигнал от Трампа: России обещают признание Крыма, но европейцы – против

Bloomberg пишет, что США представили своим европейским союзникам предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, включая набросок условий для прекращения боевых действий и ослабления санкций против Москвы в случае длительного прекращения огня.

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