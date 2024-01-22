Расчеты FPV-дронов уничтожили боевиков на Южно-Донецком направлении СВО

На Южно-Донецком направлении специальной операции расчеты операторов беспилотников 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го Армейского корпуса ежедневно уничтожают украинских националистов.
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